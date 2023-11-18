Радимов оценил спортивную составляющую матча России против Кубы
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Кубы.
«Соберется полный стадион. Но в плане спортивной составляющей для Кубы это важнее, они почувствуют уровень, к которому нужно стремиться, если они хотят к этому стремиться», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».
20 ноября в Волгограде сборная России сыграет с Кубой. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
В 2023 году сборная России провела 2 домашних матча. В марте в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» российская команда обыграла Ирак (2:0). В сентябре в Москве на «ВТБ Арене» была повержена сборная Камеруна (1:0).