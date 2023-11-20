В сборной Кубы назвали лучшего российского футболиста

Футболист сборной Кубы Йосель Пьедра в комментарии «Спорт-Экспрессу» назвал лучшего российского игрока.

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«Выделить одного игрока из сборной России? Футболист, которого я знаю лучше всего, это игрок из французского «Монако» — Головин», — заявил Пьедра.

В текущем сезоне Головин провел 11 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. Головин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.