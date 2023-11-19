Дмитрий Лоськов примет участие в ретроматче между «Локомотивом» и ЦСКА

Бывший капитан московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов сыграет в Золотом ретроматче с ЦСКА . Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Лоськов провёл в составе «Локомотива» 422 матча, отметился 128 забитыми мячами и 138 результативными передачами. В составе железнодорожников он дважды стал чемпионом России и трижды – обладателем Кубка страны. Лоськов — лучший бомбардир в истории «Локомотива».

Матч состоится сегодня, 19 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск, а уже с 17:30 на площади перед стадионом стартует развлекательная программа: автограф-сессия с амбассадорами, зона футбольных клубов для болельщиков, экспонирование трофеев. Также откроется зона фуд-корта. В 18:00 для всех зрителей начнётся ретродискотека – выступят популярные в начале нулевых группы «Пропаганда», «Краски» и «Фактор-2».