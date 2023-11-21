Главный тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода команды на Евро-2024

Ярослав Шильгавы покинул пост главного тренера сборной Чехии, сообщается на официальной сайте национальной команды.

Главный тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода команды на Евро-2024
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Это произошло сразу после того, как сборная Чехии завоевала прямую путёвку на чемпионат Европы по футболу 2024 года. В заключительном матче отборочной стадии сборная Чехии разгромила национальную команду Молдовы со счётом 3:0.

В итоге сборная Чехии заняла второе место, записав в свой актив 15 очков, и выступит в финальной стадии Евро-2024.

Ранее сообщалось, что определились 20 из 24 участников Евро-2024.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гамбурге Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.

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