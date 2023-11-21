Главный тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода команды на Евро-2024

Ярослав Шильгавы покинул пост главного тренера сборной Чехии, сообщается на официальной сайте национальной команды.

Это произошло сразу после того, как сборная Чехии завоевала прямую путёвку на чемпионат Европы по футболу 2024 года. В заключительном матче отборочной стадии сборная Чехии разгромила национальную команду Молдовы со счётом 3:0.

В итоге сборная Чехии заняла второе место, записав в свой актив 15 очков, и выступит в финальной стадии Евро-2024.

Ранее сообщалось, что определились 20 из 24 участников Евро-2024.