Футболист «Спартака» раскрыл месячные траты

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» раскрыл, какую сумму денег тратит ежемесячно.

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Футболист признался, что тратит не больше 150-200 тысяч рублей.

«Честно, вообще мало. На еду, иногда на рестораны и родителям отправить. Больше ничего», — рассказал 27-летний Зиньковский.

Хавбек выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых 15 матчей во всех турнирах. В них он отметился одним забитым мячом. Хавбек дебютировал за сборную России 23 марта 2023 года в товарищеском матче против сборной Ирана.