Генсек РФС: в сборной России должно быть больше игроков «Зенита»

«Это скорее вопрос к главному тренеру, который по совокупности обстоятельств, в том числе формы игроков, принимает решение о вызове тех или иных футболистов в команду. Тем не менее по формальным признакам я соглашусь — как-то нелогично. «Краснодар» и «Зенит» — лидеры. Стабильное положение в таблице должно отражаться и на факторе вызова игроков, но такое решение тренерского штаба в этот раз. В «Зените» играет мало россиян? Играет столько же сколько у всех. Регламент для всех един. На других сборах бывает и по семь игроков «Зенита», — приводит слова Митрофанова «Спорт-экспресс».