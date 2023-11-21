Генсек РФС: в сборной России должно быть больше игроков «Зенита»

Генсек РФС заявил, что в сборной России должно быть больше игроков «Зенита»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в сборной России должно быть больше футболистов из петербургского «Зенита».
«Это скорее вопрос к главному тренеру, который по совокупности обстоятельств, в том числе формы игроков, принимает решение о вызове тех или иных футболистов в команду. Тем не менее по формальным признакам я соглашусь — как-то нелогично. «Краснодар» и «Зенит» — лидеры. Стабильное положение в таблице должно отражаться и на факторе вызова игроков, но такое решение тренерского штаба в этот раз. В «Зените» играет мало россиян? Играет столько же сколько у всех. Регламент для всех един. На других сборах бывает и по семь игроков «Зенита», — приводит слова Митрофанова «Спорт-экспресс».
На ноябрьский сбор российской национальной команды из «Зенита» были вызваны лишь два футболиста – полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев. При этом первый вышел на поле только на замену, отметившись забитым мячом и двумя результативными передачами, а второй не получил игрового времени в матче с Кубой (8:0), который прошел 20 ноября в Волгограде.
Также в ноябре в сборную России был вызван защитник Арсен Адамов, который принадлежит «Зениту», но в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за «Оренбург». Он также не появился на поле.
На вопрос о малом количестве игроков «Зенита» в сборной России главный тренер национальной команды Валерий Карпин пожаловался на малое количество российских игроков в петербургском клубе.