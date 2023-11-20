Карпин назвал условие, при котором он не получал бы удовольствие от работы в сборной России

«Удовольствие ли для меня работа в сборной? Прежде всего, да. Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их. Надеюсь, что они что то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию», — сказал Карпин.