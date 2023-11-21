Болельщик напал на полицейских после ретроматча «Локомотива» и ЦСКА
После ретро-матча ветеранов «Локомотива» и «Спартака» произошёл неприятный эпизод — один из болельщиков напала на сотрудников полиции, информирует телеграм-канал «Мутко против».
Согласно сведениям источника, сначала 27-летний болельщик по имени Павел призывал других фанатов к прорыву оцепления на выходе со стадиона. Когда правоохранители начали его задерживать, парень напал на сотрудников полиции, нанеся им несколько ударов. Полицейские сняли побои, медики зафиксировали у них различные ушибы.
Стоит отметить, что на болельщика был составлен административный протокол, но в ближайшее время будет возбуждено и уголовное дело.
Напомним, 19 ноября в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. На 56-й минуте Дмитрий Лоськов ударил издали, Руслан Нигматуллин достал мяч, но он всё равно закатился в ворота. Гол Лоськова принёс победу «Локомотиву» со счётом 1:0.