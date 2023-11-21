Болельщик напал на полицейских после ретроматча «Локомотива» и ЦСКА

После ретро-матча ветеранов «Локомотива» и «Спартака» произошёл неприятный эпизод — один из болельщиков напала на сотрудников полиции, информирует телеграм-канал «Мутко против».

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Согласно сведениям источника, сначала 27-летний болельщик по имени Павел призывал других фанатов к прорыву оцепления на выходе со стадиона. Когда правоохранители начали его задерживать, парень напал на сотрудников полиции, нанеся им несколько ударов. Полицейские сняли побои, медики зафиксировали у них различные ушибы.

Стоит отметить, что на болельщика был составлен административный протокол, но в ближайшее время будет возбуждено и уголовное дело.