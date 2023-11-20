«Зенит» намерен подписать трех молодых россиян

Петербургский «Зенит» в период зимнего трансферного окна намерен подписать в команду сразу трёх молодых российских футболистов. «Сине-бело-голубые» хотят оформить переход полузащитников екатеринбургского «Урала» Ильи Ишкова и Игоря Дмитриева, а также защитника московского «Динамо» Станислава Бессмертного, сообщает «Спорт Экспресс».

Как утверждает источник, данные трансферы руководство петербургского клуба намерено провести в рамках проекта омоложения и руссификации состава команды.