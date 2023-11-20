Хохлов высказался в преддверии матча между сборными России и Кубы

«У меня нет никаких ожиданий от матча сборной России с Кубой. Просто хочется посмотреть, как играет наша сборная. Сегодня много разговоров и критики национальной команды. Много специалистов говорят: Зачем нужна сборная, эти игры? Сборная нужна и должна жить! Если в данной ситуации игра с Кубой, значит, играем с Кубой. Никаких других вариантов больше нет! Для меня, однозначно, такие матчи лучше, чем не играть совсем. Те, кто говорят обратное, просто не разбираются в футболе.