Зырянов высказался о возможности стать тренером «Торпедо»

Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о слухах, что он может возглавить московское «Торпедо».

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«Как прокомментирую слухи о «Торпедо»? Да никак. Там есть главный тренер, команде осталось провести два тура. Ну и зачем людей будоражить? Пусть спокойно доигрывают. Вот наступит зимняя пауза — тогда и отвечу на ваш вопрос», - приводит слова Зырянова «Спорт-экспресс».

46-летний Зырянов за свою тренерскую карьеру успел поработать в системе «Зенита» и в «Черноморце». Специалист входил в штабы различных наставников в молодежных командах сине-бело-голубых, а новороссийский клуб возглавил в октябре 2022 года. Отставка Зырянова с поста главного тренера «Черноморца» произошла 15 ноября.

«Черноморец» сейчас идет на 17-м месте в Первой лиге с 18 очками после 19 матчей. Ниже новороссийцев только «Кубань», отстающая от них на одно очко.