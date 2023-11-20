Родолфо: я хотел играть за сборную России

«Во время моего выступления в чемпионате России у меня была возможность попасть в сборную России. Были переговоры, но это всё быстро закончилось из-за каких-то дипломатических проблем. Я хотел играть за сборную Россию, но, к сожалению, не получилось», — приводит слова Родолфо «РИА Новости Спорт».