Иностранный тренер заявил, что в России мало талантливых футболистов

«Если Захарян хорошо проявит себя в Испании, то это может способствовать тому, что за россиянами будут больше следить. В последние годы в Испании не было таких российских футболистов, как Карпин или Мостовой. Думаю, в российском футболе сейчас не так много талантов, на которых могут обратить внимание в Испании. Конечно, они есть, но нужно больше уделять внимания развитию игроков», — заявил специалист.