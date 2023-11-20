Круговой: у каждого футболиста есть мечта играть в Европе

«У каждого футболиста есть мечта там играть. Я не исключение. У меня был один конкретный вариант. Тоже, кстати, из Франции. Из какой части таблицы? Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу. Но там не дошло до серьёзных переговоров», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.