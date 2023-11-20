Юношеская сборная России проиграла в матче с Таджикистаном

Сегодня, 20 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором сборная России U16 встретилась с национальной командой Таджикистана U17. Игра проходила на Центральном стадионе в Душанбе (Таджикистан) и завершилась поражением россиян со счётом 1:2.

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В первом тайме сборная Таджикистана забила два мяча и ушла на перерыв с уверенным преимуществом. Во второй половине встречи российские юниоры отыграли один мяч, однако полноценно переломить ход встречи не смогли. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу молодых футболистов из Таджикистана.