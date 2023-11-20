Тимошенко пожаловался на нежелание сборной России играть с медиакомандами

«А с типами, у которых нет бутс, они играют». Игрок 2Drots Тимошенко о нежелании сборной России играть с медиакомандами
Богдан Тимошенко высказался о матче сборной России и сборной Кубы.
Ранее футболистам сборной Кубы купили бутсы в Волгограде перед игрой со сборной России. Обычно они играют на синтетических полях в бутсах с другими шипами.
«Смешно от того, что сборная России не хочет играть со медийной сборной или медиакомандами, а с типами, у которых нет бутс, играет.
Уверен, что сборная Кубы проиграет 2Drots», – написал защитник 2D.
Сегодня Россия и Куба проведут товарищеский матч на «Волгоград-Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
«А с типами, у которых нет бутс, они играют». Игрок 2Drots Тимошенко о нежелании сборной России играть с медиакомандами
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