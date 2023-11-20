«Спартак» интересуется игроком «Црвены Звезды»

По информации источника, к футболисту также проявляют интерес клубы из Англии и МЛС, так что красно-белые могут столкнуться с конкуренцией.

24-летний Букари выступает за сербскую команду с лета 2022 года, куда он перешёл из бельгийского «Гента». В текущем сезоне Осман принял участие в 16 матчах в составе «Црвены Звезды», в которых он забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В составе сборной Ганы футболист сыграл 12 игр и забил три мяча.