Игроки «Реала» поддержали Гави, получившего тяжелую травму

«Друг, эта победа была хуже поражения. Ты фантастический парень, который преодолеет это с храбростью и отвагой. Не унывай. Мы все тебя поддерживаем», — написал Хоселу в соцсети X (ранее Twitter), выложив совместное фото с Гави в составе сборной Испании.