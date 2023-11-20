Зырянов: я понимал, что с «Черноморцем» придется попрощаться

«Понимал ли, что с «Черноморцем» придётся попрощаться, когда проиграли «Родине» (0:4)? Разумеется. Маленький штришок. Когда всё в порядке, после матча возле автобуса постоянно видишь кого-то из представителей команды. Тебе что-то говорят, пожимают руку, хлопают по плечу… А тут выходишь из раздевалки — и кругом ни души. Шагаешь в полном одиночестве. Сразу думаешь: «Сударь, ваша песенка спета». Ну а позже выяснилось, что на игре присутствовали будущий тренер «Черноморца» (Гаранин. — Прим. «Чемпионата») и его помощники. Это говорит о том, что кандидатура преемника уже была согласована. Оставалось дождаться громкой осечки. 0:4 — и всё, до свидания», — приводит слова Зырянова «Спорт-экспресс».