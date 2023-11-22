Сборная Германии по футболу повторила свой антирекорд

Ранее в своей истории Германия проигрывала шесть игр в течение одного календарного года в 2018-м. Тогда немцы провели 13 встреч, а в 2023 году — 11. Отметим, что команда Юлиана Нагельсманна не принимает участия в квалификационном раунде Евро-2024 — Германия будет хозяйкой этого турнира.