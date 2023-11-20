Назван футболист «Спартака», способный усилить «Зенит»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Игорь Зазулин высоко оценил качества сербского защитника московского «Спартака» Срджана Бабича. Своим мнением он поделился с Legalbet.

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«Бабич — хороший, быстрый, мощный, левоногий защитник. Он обладает хорошими качествами, не деревянный (смеется). Может усилить линию обороны «Зенита», если Алип уедет играть в другой чемпионат. В этом случае им могут заинтересоваться в Петербурге», — заявил Зазулин.

Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии». Контракт с ним рассчитан на три года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) серб провел семь матчей, в которых отметился голом.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Бабич принял участие в 34 матчах, в которых забил три мяча. До «Альмерии» защитник представлял сербские «Войводину» и «Црвену Звезду», испанский «Реал Сосьедад» и португальский «Фамаликан».