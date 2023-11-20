Личка сообщил, что вратарь «Динамо» мог перейти в «Оренбург»

Личка сообщил, что вратарь «Динамо» Будачев мог перейти в «Оренбург»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил «Матч ТВ», что вратарь «бело голубых» Иван Будачев мог перейти в «Оренбург» в летнее трансферное окно.
Будачеву 22 года. Он перешел в «Динамо» из «Ленинградца» в 2020 году.
— Какой сейчас статус у Будачева?
— Будачев мог уйти в «Оренбург», не знаю, почему не получилось — это дела агента и клуба, я в это не вникаю. Из молодых вратарей ещё есть Купцов и Расулов. Будачев хотел уходить, — сказал Личка «Матч ТВ».