Коллекция футболок Месси с ЧМ-2022 будет продана с аукциона
Коллекция футболок капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с золотого чемпионата мира 2022 года будет продана на аукционе.
По информации издания Daily Mail, коллекция футболок Месси с ЧМ-2022 будет выставлена на аукцион Sotheby"s в Нью Йорке. Ожидается, что за нее будет выручено более 9,9 миллиона долларов.
Среди этих футболок будет и та, в которой Месси выходил на поле в финальном матче против сборной Франции. Та встреча завершилась вничью 3:3, а в серии пенальти оказались сильнее аргентинцы - 4:2.
Рекорд по продаже игровой формы был установлен осенью прошлого года. Тогда игровая Майка легендарного баскетболиста "Чикаго Буллз" Майкла Джордана, в которой он выходил на площадку в первом матче финальной серии против "Юты Джаз" в 1998-м году, ушла с торгов за 10,1 миллиона долларов.