Коллекция футболок Месси с ЧМ-2022 будет продана с аукциона

Коллекция футболок капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с золотого чемпионата мира 2022 года будет продана на аукционе.

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По информации издания Daily Mail, коллекция футболок Месси с ЧМ-2022 будет выставлена на аукцион Sotheby"s в Нью Йорке. Ожидается, что за нее будет выручено более 9,9 миллиона долларов.

Среди этих футболок будет и та, в которой Месси выходил на поле в финальном матче против сборной Франции. Та встреча завершилась вничью 3:3, а в серии пенальти оказались сильнее аргентинцы - 4:2.