Директор по связям ЦСКА прокомментировал слухи о создании медиакоманды

«Так как многие пишут о создании медиакоманды ЦСКА, то считаем необходимым сообщить следующее:



Никакого отношения ПФК ЦСКА к этой команде не имеет, никаких обращений в наш клуб не поступало, никакого согласия от нас не было тем более. Возможно, речь идёт о спортобществе ЦСКА (отдельной структуре, не относящейся к футбольному ЦСКА), так как используется именно их эмблема, но в этом нам тоже только предстоит разобраться», — написал Брейдо в телеграм-канале.