Экс-полузащитник «Челси»: не узнаю команду. От былого клуба остался только цвет формы

«За исключением цвета формы я не узнаю клуб. Я думаю, что руководство слишком концентрируется на рассказах о проекте.



Да, на строительство проекта необходимо время, чтобы построить что-то действительно ценное. Но для этого нужна и стабильность. Её у клубного менеджмента я не вижу.



В наше время даже тех тренеров, у которых были успехи в клубе, увольняли как только они начинали буксовать. О каком проекте можно говорить? В «Челси» нет времени на проекты — ты должен побеждать здесь и сейчас», — сказал Малуда на подкасте Джона Оби Микела на Youtube.