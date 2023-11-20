Стал известен состав сборной России на матч с Кубой

Как и обещал Валерий Карпин, расстановка команды очень напоминает ту, которая была в недавней игре с Камеруном (1:0) в Москве. Изменений не так много, если быть точнее, два: место Дмитрия Баринова и Сергея Пиняева заняли Антон Миранчук с Александром Головиным. К слову, Головин выйдет на поле с капитанской повязкой.