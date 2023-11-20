Стал известен состав сборной России на матч с Кубой
Тренерский штаб сборной России по футболу огласил стартовый состав на товарищескую встречу с Кубой. Матч состоится сегодня в 19:30 в Волгограде.
Как и обещал Валерий Карпин, расстановка команды очень напоминает ту, которая была в недавней игре с Камеруном (1:0) в Москве. Изменений не так много, если быть точнее, два: место Дмитрия Баринова и Сергея Пиняева заняли Антон Миранчук с Александром Головиным. К слову, Головин выйдет на поле с капитанской повязкой.
Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Далер Кузяев, Данил Глебов, Александр Головин, Антон Миранчук, Иван Обляков и Федор Чалов.