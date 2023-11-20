Организатор ЧМ-2022 рассказал о просьбе Месси после победы в финале

«Вообще, планировалась большая дискотека для членов семьи, но в итоге вышли все. Повара того кто-то провёл. Я видел, что он идёт, но остановить его не мог, потому что у него был пропуск. Не планировалось, что и дети Месси выйдут, но кто ему откажет? Он первым делом попросил вывести его семью», – сказал Никимбаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.