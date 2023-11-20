Карпин объяснил, почему не поет гимн России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что знает слова гимна России, несмотря на то, что не поет его. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Почему не пою гимн России? Не знаю, ни почему. Знаю ли слова? Все знают. Кто-то поет, кто-то не поет. Зато я пою «Валера, Валера».
Уровень соперника тоже оказывает большое влияние. Одно дело — играть против Камеруна, другое — против Кубы. Хотя Кубу тоже надо еще обыграть, как мы видели на примере Кении», — сказал Карпин.
20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Голами отметились Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Пиняев.
В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.