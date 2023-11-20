Карпин объяснил, почему не поет гимн России

«Почему не пою гимн России? Не знаю, ни почему. Знаю ли слова? Все знают. Кто-то поет, кто-то не поет. Зато я пою «Валера, Валера».



Уровень соперника тоже оказывает большое влияние. Одно дело — играть против Камеруна, другое — против Кубы. Хотя Кубу тоже надо еще обыграть, как мы видели на примере Кении», — сказал Карпин.