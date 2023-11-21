Микель Артета назвал самого влиятельного игрока в истории футбола

«Номером один должен быть Месси. Это точно, потому что, по моему мнению, он самый влиятельный игрок в истории футбола. Мы никогда не видели, чтобы кто-то делал то, что он делал на поле в течение многих лет. Тогда я бы сделал то же самое с Роналду и взял бы ещё Роналдо потому что с детства был влюблён в него. Только представьте, что вы пришли в четверг вечером и столкнулись с этими тремя. Без запасной пары шорт. Также я бы точно поставил туда Йохана Круиффа из-за его интеллекта и того, что он сделал для игры.