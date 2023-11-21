Камоцци высказался о работе Спаллетти во главе сборной Италии

Франко Камоцци, бывший советник экс владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о выходе сборной Италии в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.
Сборная Италии, возглавляемая Лучано Спаллетти, в понедельник сыграла вничью с командой Украины (0:0) в заключительном матче группового этапа отборочного цикла и пробилась в финальную часть турнира.
— В Италии все очень довольны работой Спаллетти. Самое главное, что команда сумела обеспечить выход на чемпионат Европы. Повторить успех прошлого турнира будет трудно, но нет ничего невозможного, — цитирует Камоцци Metaratings.ru.
Чемпионат Европы пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Италии — действующий чемпион Европы.