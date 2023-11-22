"Интер Майами" Месси не сыграет с "Аль-Насром" Роналду в предсезонном турнире

Американский клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, на официальном сайте опроверг информацию, согласно которой команда примет участие в Riyadh Season Cup и сыграет с саудовским "Аль-Насром", игроком которого является португальский форвард Криштиану Роналду.

"Это сообщение не соответствует действительности. В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев, ни публичных, ни частных, по поводу предсезонного тура", - указано в сообщении пресс-службы. Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за "Пари Сен-Жермен".