"Интер Майами" Месси не сыграет с "Аль-Насром" Роналду в предсезонном турнире

Американский клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, на официальном сайте опроверг информацию, согласно которой команда примет участие в Riyadh Season Cup и сыграет с саудовским "Аль-Насром", игроком которого является португальский форвард Криштиану Роналду.
"Это сообщение не соответствует действительности. В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев, ни публичных, ни частных, по поводу предсезонного тура", - указано в сообщении пресс-службы. Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за "Пари Сен-Жермен".
20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В октябре Роналду заявил, что планирует завершить игровую карьеру после выступления за сборную на ЧМ-2026. К тому моменту ему исполнится 41 год. В квалификации чемпионата Европы сборная Португалии выиграла все 10 матчей группового этапа. Команда Роберто Мартинеса заняла первое место в группе F. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл Евро-2016.