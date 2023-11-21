Тренер сборной Чехии уволился после выхода команды на Евро-2024

«Сейчас мы счастливы, но еще перед матчем мы решили, что не будем продолжать сотрудничество. После матча я поговорил с Петром Фоусеком (президент Футбольной ассоциации Чехии. — «Газета.Ru»), которому и сообщил о решении», — заявил Шильгавы.