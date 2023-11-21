Комментатор Орлов заявил о двух главных фаворитах РПЛ

Футбольный комментатор Геннадий Орлов на YouТube-канале "Такой футбол" назвал главных претендентов на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Краснодар" и "Зенит" являются главными фаворитами, но ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" могут представлять серьезную конкуренцию. Также "Крылья Советов" не собираются останавливаться, и общая конкуренция в лиге остается высокой", — заявил комментатор.

После 15 туров чемпионата России лидирует "Краснодар", набравший 32 очка. На втором месте идет петербургский "Зенит". Подопечные Сергея Семака набрали 30 баллов. На третьей строчке расположилось московское "Динамо", в активе которого 25 очков.

Также рядом находятся самарские "Крылья Советов" (25 очков), московские ЦСКА (25 очков), "Спартак" (24 очка) и "Локомотив" (24 очка).

16-й тур РПЛ стартует 25 ноября матчем "Крыльев" и "Локомотива". Стартовый свисток для команд прозвучит в 13:00 по московскому времени.