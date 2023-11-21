Доннарумма прокомментировал выход Италии на Евро-2024

Мы отправимся на чемпионат в качестве действующих победителей и снова отдадим все силы, понимая, что с таким настроем способны на многое. Благодарим всех фанатов. Они очень нам помогли отзащищаться в концовке. Мы были едины», – сказал Доннарумма.