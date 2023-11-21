Итальянский нападающий обратился к сборной Украины

Вингер сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал нулевую ничью в заключительном матче квалификации Евро-2024 против Украины и выход команда на основной турнир.

«Это была, наверное, самая тяжёлая игра во всем групповом этапе. Хотел бы поблагодарить сборную Украины, потому что они вышли на поле, бились и показали, что хотят квалифицироваться на Евро в Германию.

Но, в конце концов, мы сыграли вничью и теперь едем в Германию. Для нас это очень важный выход, потому что там мы будем пытаться защитить титул.

Игра Украины в три центрбека не стала для нас сюрпризом. С первой игры мы знали, что они будут что-то менять, что будут подстраиваться под наши контратаки и тактику.