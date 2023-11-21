В сборной России никто не заикался о премиальных после разгрома Кубы

"Сильно переключаться не успеваешь. Требования в сборной и "Ростове" у Валерия Георгиевича одинаковые. Как будто постоянно в одной команде, просто игроки разные.



После такого матча можно попросить премиальные? Никто даже не заикался об этом", – заявил футболист.