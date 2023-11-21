Адиев продолжит работу на посту главного тренера сборной Казахстана

Накануне сборная Казахстана в гостях проиграла команде Словении в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года со счетом 1:2. Таким образом, в финальную часть Евро 2024 пробились Дания и Словения (по 22 очка), которые заняли два первых места в группе H. Следом расположились Финляндия и Казахстан (по 18), Северная Ирландия с 9 баллами финишировала на пятой строчке, на шестом — Сан Марино (0).