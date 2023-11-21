Магомед Адиев продолжит работу на посту главного тренера сборной Казахстана

Российский специалист Магомед Адиев продолжит работу на посту главного тренера сборной Казахстана, объявил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

Адиев продолжит работу на посту главного тренера сборной Казахстана
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Накануне сборная Казахстана в гостях проиграла команде Словении в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года со счетом 1:2. Таким образом, в финальную часть Евро 2024 пробились Дания и Словения (по 22 очка), которые заняли два первых места в группе H. Следом расположились Финляндия и Казахстан (по 18), Северная Ирландия с 9 баллами финишировала на пятой строчке, на шестом — Сан Марино (0).

— Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной. Сейчас мы вместе с ним расписываем большой план по развитию нашего футбола. Есть проекты, которые нужно отработать по нашей системе и стратегии, — цитирует Барменкулова Metaratings.

Сборная Казахстана еще продолжает борьбу за путевку на континентальный турнир на основе своих выступлений в Лиге наций 2022/23. В результате жеребьевки в плей офф отборочного этапа на чемпионат Европы сборная Казахстана сыграет с командой Греции.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с мая 2022 года.