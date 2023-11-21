Российский специалист Магомед Адиев продолжит работу на посту главного тренера сборной Казахстана, объявил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.
Накануне сборная Казахстана в гостях проиграла команде Словении в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года со счетом 1:2. Таким образом, в финальную часть Евро 2024 пробились Дания и Словения (по 22 очка), которые заняли два первых места в группе H. Следом расположились Финляндия и Казахстан (по 18), Северная Ирландия с 9 баллами финишировала на пятой строчке, на шестом — Сан Марино (0).
— Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной. Сейчас мы вместе с ним расписываем большой план по развитию нашего футбола. Есть проекты, которые нужно отработать по нашей системе и стратегии, — цитирует Барменкулова Metaratings.
Сборная Казахстана еще продолжает борьбу за путевку на континентальный турнир на основе своих выступлений в Лиге наций 2022/23. В результате жеребьевки в плей офф отборочного этапа на чемпионат Европы сборная Казахстана сыграет с командой Греции.
Адиев возглавляет сборную Казахстана с мая 2022 года.