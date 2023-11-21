Бразилец Родолфо: «Для меня Россия как второй дом!»

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» назвал Россию своим вторым домом.

© ФК «Локомотив»

Родолфо с 2007 по 2011 год выступал за «Локомотив», а с 2015 го по 2019 й — за «Ахмат». 19 ноября 41 летний бразилец принял участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива», который завершился со счетом 1:0 в пользу «красно зеленых». Единственный мяч на 56 й минуте забил Дмитрий Лоськов.

— Как вы не забыли русский язык за это время?