Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков рассказал о бытовых проблемах в Англии.

«Язык, семья, квартира. Бытовые проблемы были у меня в Англии. Футбольных проблем было меньше», – приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

40-летний игрок завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Последним клубом футболиста стали подмосковные «Химки», за которые старожил отечественного спорта выступал до лета 2022 года.