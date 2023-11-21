Юрий Жирков рассказал о бытовых проблемах в Англии
Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков рассказал о бытовых проблемах в Англии.
«Язык, семья, квартира. Бытовые проблемы были у меня в Англии. Футбольных проблем было меньше», – приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».
40-летний игрок завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Последним клубом футболиста стали подмосковные «Химки», за которые старожил отечественного спорта выступал до лета 2022 года.
Жирков является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, шестикратным обладателем Суперкубка России.