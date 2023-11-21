Ринат Дасаев высказался о победе сборной России над Кубой

«Что значит удивил счёт? Я был уверен, что наша сборная выиграет — они это и сделали довольно достойно. Естественно, соперник не тот, которого хотелось, но есть победа. Когда на эмоциях побеждаешь любого соперника — это приятно. Я уже не помню матч с Кубой в 1980 году, трудно вспомнить», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.