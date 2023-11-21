«Скучная лига». Анри подверг критике уровень французского чемпионата по футболу

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал уровень футбола во французской Лиге 1.

Тьерри Анри раскритиковал уровень французского чемпионата по футболу
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«Речь идёт даже не о том, что отсутствие голов делает чемпионат Франции скучным на текущий момент. Дело в том, что здесь нет действий, нет ударов в створ ворот», — приводит слова Анри Sportskeeda.

В последних 17 матчах французского чемпионата было забито 25 мячей, причём в девяти из этих игр команды забивали не более одного мяча. С момента начала нынешнего сезона Лиги 1 только двум командам удалось забить больше, чем 17 мячей в чемпионате («ПСЖ» — 29 голов и «Монако» — 25 голов).

Напомним, после 12 туров Лиги 1 первое место в турнирной таблице занимает «ПСЖ», набравший 27 очков. Следом за ним расположилась «Ницца», у которой в активе 26 баллов. На третьем месте идёт «Монако», заработавший 24 очка.

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