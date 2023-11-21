Тьерри Анри раскритиковал уровень французского чемпионата по футболу

«Речь идёт даже не о том, что отсутствие голов делает чемпионат Франции скучным на текущий момент. Дело в том, что здесь нет действий, нет ударов в створ ворот», — приводит слова Анри Sportskeeda.

В последних 17 матчах французского чемпионата было забито 25 мячей, причём в девяти из этих игр команды забивали не более одного мяча. С момента начала нынешнего сезона Лиги 1 только двум командам удалось забить больше, чем 17 мячей в чемпионате («ПСЖ» — 29 голов и «Монако» — 25 голов).