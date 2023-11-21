В Англии футболистка-трансгендер ушла из команды из-за отказа соперниц играть с ней

"Печально признавать, что эта ситуация противоречит всему в политике разнообразия и инклюзивности, учитывая, что я старательно выполняла все требования, установленные Футбольной ассоциацией Англии (FA) для участия в играх, - приводит телеканал комментарий Нидхэм. - Это решение основано на желании защитить команду и траекторию развития клуба. Я искренне надеюсь, что проблема предполагаемой дискриминации в отношении меня может быть решена мирным и быстрым путем при полной поддержке футбольной ассоциации и политики, которую они написали и одобрили".