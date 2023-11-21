Балахнин объяснил важность матча с Кубой: «Нужно сохранить институт первой сборной»
Бывший тренер сборной России по футболу Сергей Балахнин объяснил необходимость проведения товарищеских встреч национальной команды.
Сборная России в понедельник на «Волгоград Арене» разгромила команду Кубы со счетом 8:0 в товарищеском матче. Игру посетили 40706 зрителей.
— Сборной всегда нужны матчи. Конечно, хотелось бы сыграть с кем то посильнее. Но если нет такой возможности, даже эта встреча с Кубой позволяет игроками собраться вместе. Это необходимо, чтобы сборная жила. Нельзя ставить вопрос так: есть смысл в таких матчах или нет. Необходимо собираться, быть, существовать. Только так мы можем сохранить институт первой сборной. А это важно, — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.
Балахнин входил в тренерский штаб сборной России с 2015 по 2016 год.