Россия может сыграть с Буркина-Фасо в марте 2024-го – либо дома, либо в гостях. Переговоры идут
Сборная России может сыграть против Буркина-Фасо в марте 2024 года.
«На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года.
Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», – сказал глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.
Ранее появлялась информация о том, что РФС предлагал сборной Буркина-Фасо сыграть в сентябре 2023-го. Тогда матч не состоялся – в ходе сентябрьской паузы Россия провела два матча против Египта U23, а также сыграла с Катаром.
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