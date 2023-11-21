Россия может сыграть с Буркина-Фасо в марте 2024-го

«На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года.



Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», – сказал глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.