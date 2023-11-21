Россия может сыграть с Буркина-Фасо в марте 2024-го – либо дома, либо в гостях. Переговоры идут

Сборная России может сыграть против Буркина-Фасо в марте 2024 года.

Россия может сыграть с Буркина-Фасо в марте 2024-го
© Sports.ru

«На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года.

Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», – сказал глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.

Ранее появлялась информация о том, что РФС предлагал сборной Буркина-Фасо сыграть в сентябре 2023-го. Тогда матч не состоялся – в ходе сентябрьской паузы Россия провела два матча против Египта U23, а также сыграла с Катаром.