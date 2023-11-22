Акинфеев рассказал, как сделал предложение супруге

Акинфеев рассказал, что сделал супруге предложение, когда она мыла посуду
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как сделал предложение своей супруге Екатерине.
«Это будет дома, это будет возле подъезда, это будет в машине? Даже если это будет в машине, надо что-то сказать. Дождался 12 ночи шестого дня, как я купил кольцо, и решился. Думаю: «Будь что будет». Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это суперромантика была», – сказал Акинфеев во второй серии документального сериала «Акинфеев. 20-й сезон» от «Спорт-Экспресс».
Пара расписалась в 2014 году. У Акинфеевых трое детей: Даниил (2014 года рождения), Евангелина (2015 г.р.), Агата (2021 г.р.).
За свою карьеру Акинфеев выиграл 21 трофей: шесть чемпионатов России, семь кубков России, семь суперкубков России и Кубок УЕФА. 11 раз получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также вратарь является бронзовым призером Чемпионата Европы.
В 14 матчах этого сезона 37-летний голкипер пропустил 16 голов и пять раз сыграл на ноль. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.