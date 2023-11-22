Акинфеев рассказал, как сделал предложение супруге

«Это будет дома, это будет возле подъезда, это будет в машине? Даже если это будет в машине, надо что-то сказать. Дождался 12 ночи шестого дня, как я купил кольцо, и решился. Думаю: «Будь что будет». Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это суперромантика была», – сказал Акинфеев во второй серии документального сериала «Акинфеев. 20-й сезон» от «Спорт-Экспресс».