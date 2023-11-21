Дзагоев объяснил, почему завершил карьеру в 33 года

«Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл за «Ламию» всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Мне дали спокойно восстановиться, но перед выходом в общую группу я потянул левую икроножную мышцу. И вот я решил – хватит. За последние 5 лет я получил множество травм, поэтому принял это решение так внезапно. Становится тяжело как морально, так и физически.



Я сразу сказал об этом и тренеру и руководству «Ламии». Меня пытались уговорить остаться: «Давай, попробуй еще раз». Я очень благодарен за такое отношение, но я всё решил. На этом жизнь не заканчивается, футбол тоже не заканчивается – у меня есть мысли в этом направлении», — приводит слова Дзагоева официальный сайт «Ламии» — последнего клуба в карьере Алана.