Сборная России по футболу: кто дебютировал в 2023-м в команде Карпина

Карпин дал шанс в национальной команде России 11 новым игрокам.

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Сборная России завершила год товарищеской встречей с Кубой. Матч в Волгограде стал шестым для нашей национальной команды в 2023-м. До этого были ничья с Ираном (1:1), победа над Ираком (2:0), ничья с Катаром (1:1), ещё одна победа над Камеруном (1:0) и ещё одна ничья с Кенией (2:2). Главный тренер Валерий Карпин задействовал в прошедших спаррингах большое количество футболистов, в том числе 11 новичков. Рассказываем, кто дебютировал в сборной России в нынешнем году.

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Сразу подчеркнём, что мы не учитываем матчи нашей национальной команды с Египтом U23. Фактически российская сборная в этих встречах тоже была представлена молодыми футболистами. А из 11 новичков, участвовавших в шести играх 2023 года, сразу трое – из «Спартака».

Антон Зиньковский, «Спартак»

Чемпионат.com

В марте в спарринге с Ираном дебютировали двое. 26-летний на тот момент Зиньковский сразу попал в стартовый состав на матч в Тегеране. Вингер «Спартака» отыграл 86 минут и при счёте 0:0 заработал пенальти, который реализовал Антон Миранчук. После этого Антон поучаствовал ещё в двух товарищеских встречах сборной России: с Ираком сыграл 20 минут, а с Катаром, выйдя в основе, – один тайм. Голов не забивал, голевых передач не делал. В «Спартаке» в нынешнем сезоне Зиньковский тоже не очень результативен: набрал лишь 2+1 в 20 матчах. Любопытно, что путь от дебюта в РПЛ до сборной занял у Антона четыре года: впервые в элите он сыграл в марте 2019-го.

Данил Пруцев, «Спартак»

Чемпионат.com

На замену в Тегеране вышел центральный полузащитник «Спартака» Пруцев. Он дебютировал в 22 и в своём первом матче провёл на поле всего около пяти минут. Потом попал в основу с Ираком, но в перерыве был заменён. А с Кубой, наоборот, появился после перерыва и забил свой первый гол за национальную команду. В «Спартаке» Пруцев в этом сезоне не всегда попадает в стартовый состав (13 матчей, с первых минут – 10), хотя многие считают, что с Пруцевым качество игры команды улучшается. У полузащитника 2+2 в РПЛ и Кубке России. Его путь от дебюта в элите (в сентябре 2020-го) до сборной занял два с половиной года.

Даниил Денисов, «Спартак»

Чемпионат.com

Премьера Денисова состоялась три дня спустя в матче с Ираком в родном для защитника «Спартака» городе – Санкт-Петербурге. Карпин выпустил 20-летнего новичка в стартовом составе, и Даниил отыграл все 90 минут. Это до сих пор единственное выступление Денисова за национальную команду. Нынешний сезон в составе красно-белых получается для Даниила неровным, у него многовато ошибок. Тем не менее защитник-универсал провёл 19 матчей во всех турнирах, сделал три голевые передачи. Он сыграл за сборную всего через полтора года после дебюта в РПЛ (в октябре 2021-го).

Сергей Волков, «Краснодар»

Чемпионат.com

В сентябре в товарищеской встрече с Катаром за сборную России впервые сыграли ещё двое. 21-летний правый защитник «Краснодара» Волков вышел в стартовом составе и был, по его же собственным словам, впечатлён предложенной соперником интенсивностью. Сергей провёл на поле только первый тайм, а вот в следующем матче с Камеруном получил от Карпина уже 82 минуты. В нынешнем сезоне у Волкова 19 матчей и три голевых паса за «Краснодар», но последнюю пару туров РПЛ он пропустил. Владимир Ивич оставлял Волкова на скамейке, так как был недоволен его формой. Тем не менее против Кубы Сергей тоже сыграл в основе. У краснодарца от дебюта в РПЛ (апрель 2022-го) до сборной прошло чуть меньше чем полтора года.

Евгений Харин, «Ахмат»

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В том же матче с Катаром в составе сборной России дебютировал универсал из «Ахмата», играющий на фланге как в обороне, так и в полузащите. В нынешнем сезоне Харина чаще используют как защитника, Карпин тоже позвал его в национальную команду в этой роли. Евгений провёл на поле около 10 минут с Катаром и больше за сборную не выступал. С Кенией и Кубой находился в числе запасных. В «Ахмате» у Харина 16 матчей и две голевые передачи. В РПЛ Евгений появился в сентябре 2018-го, так что ждал вызова в сборную России целых пять лет – до 28!

Илья Помазун, «Урал»

RFS.RU

Единственный вратарь-новичок в сборной России в 2023 году – представитель «Урала», арендованный у ЦСКА. Помазун был в числе запасных во встречах с Ираном, Ираком и Камеруном, а дебютировал за национальную команду только в спарринге с Кенией в возрасте 27 лет. Премьера получилась не самой успешной: Илья пропустил два мяча, хотя и не был виноват в голах кенийцев. С Кубой Карпин обошёлся без Помазуна. В этом сезоне у голкипера «Урала» 19 матчей, 28 пропущенных мячей и шесть «сухарей». Первый выход на поле в РПЛ состоялся у Ильи ещё в августе 2017-го – дорога в сборную заняла шесть долгих лет.

Арсен Адамов, «Оренбург»

RFS.RU

Правый защитник дебютировал за сборную России после того, как перешёл летом из «Зенита» в «Оренбург» на правах аренды и стал получать стабильную игровую практику. Для 23-летнего на тот момент Адамова первой за сборную стала октябрьская игра с Кенией. Арсен вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Любопытно, что в национальную команду он вызывался ещё в октябре 2021-го, когда выступал за «Урал», однако с тех пор лишь трижды попадал в заявку и сидел на скамейке. В этом сезоне у Адамова 15 матчей и две голевые передачи. В РПЛ он выступает с июля 2020-го, к дебюту в сборной России шёл более трёх лет.

Юрий Горшков, «Крылья Советов»

RFS.RU

Для левого защитника «Крыльев Советов» первым за национальную команду также стал матч с Кенией. 24-летний Горшков был включён в стартовый состав и отыграл 83 минуты. Получил приглашение от Карпина самарец и на товарищескую встречу с Кубой, однако остался на скамейке запасных. Юрий стабильно играет за «Крылья Советов»: в этом сезоне принял участие в 20 матчах, забил два гола (причём оба в ворота «Спартака») и отдал одну голевую передачу. В РПЛ Горшков выступает с июля 2021-го, до сборной России дорос за два года.

Иван Сергеев, «Зенит»

RFS.RU

Нападающий «Зенита» дебютировал за сборную России только в 28 лет – в том же матче с Кенией. Сергеев вышел на замену и провёл на поле около получаса. Этого времени ему не хватило, чтобы отличиться. С Кубой Иван остался в запасе. Вообще, Карпин приглашал Сергеева в национальную команду ещё в ноябре 2021-го, когда форвард выступал за «Крылья Советов», но тогда всё ограничилось попаданием в заявку на матчи с Кипром и Хорватией. В текущем сезоне Иван результативен: набрал уже 10+3 в 20 матчах. Он играет в РПЛ с июля 2021-го – дебют в сборной России состоялся через два года, а мог всего через несколько месяцев.

Никита Кривцов, «Краснодар»

RFS.RU

В последнем для сборной России в этом году матче с Кубой за нашу национальную команду впервые сыграли два представителя «Краснодара». Для 21-летнего полузащитника Кривцова премьера получилась очень успешной. Никита вышел на замену в перерыве, а во втором тайме стал автором седьмого гола хозяев. Интересно, что на клубном уровне Кривцов в нынешнем сезоне забил только один мяч в Кубке России, проведя 19 матчей во всех турнирах. Голевых пасов не отдавал. Центрхав играет в РПЛ с сентября 2021-го, путь в сборную России занял два года.

Александр Черников, «Краснодар»

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