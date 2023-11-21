Канчельскис прокомментировал завершение карьеры Дзагоева

«Его замучали травмы». Канчельскис — о завершении карьеры Дзагоева
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, комментируя завершение карьеры Алана Дзагоева, заявил «Матч ТВ», что полузащитника замучали травмы.
Во вторник хавбек греческого клуба «Ламия» Дзагоев объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.
— В этом возрасте в наше время рановато заканчивать. Он много сделал для ЦСКА, сборной, хочется пожелать удачи в дальнейшей работе — бизнесе, спорте. Наверное, его замучали травмы. Таким футболистам нужно говорить спасибо, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».
Дзагоев также выступал за «Крылья Советов СОК», ЦСКА и казанский «Рубин». В составе армейцев хавбек стал трехкратным чемпионом России, по четыре раза завоевал Кубок и Суперкубок страны. За сборную России футболист провел 59 матчей и забил девять мячей.