Канчельскис прокомментировал завершение карьеры Дзагоева

— В этом возрасте в наше время рановато заканчивать. Он много сделал для ЦСКА, сборной, хочется пожелать удачи в дальнейшей работе — бизнесе, спорте. Наверное, его замучали травмы. Таким футболистам нужно говорить спасибо, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».