Тарханов оценил карьеру Дзагоева

Тарханов заявил, что Дзагоев реализовал себя, несмотря на травмы
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о карьере полузащитника Алана Дзагоева.
33-летний полузащитник сегодня, 21 ноября, заявил, что он завершил карьеру из-за множества травм в последние пять лет.
«Жалко, что закончил в 33 года, сейчас футболисты и до 40 лет играют. Но Дзагоев не первый и не последний, кто заканчивает из за травм. Мне кажется, он реализовал себя, несмотря на травмы. Дзагоев здорово играл, на поле всегда был в хорошей форме. У него выдалась отличная карьера: с титулами в ЦСКА, в сборной выступал на чемпионатах мира и Европы», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».
На взрослом уровне Дзагоев выступал за «Крылья Советов-СОК», ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию». Вместе с ЦСКА он выиграл три чемпионата России и по четыре Кубка и Суперкубка России.
Игрок девять раз попал в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Дважды он занял первое место.
В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей и забил девять голов. Футболист выступил на двух чемпионатах мира (2014, 2018) и на чемпионате Европы 2012 года.