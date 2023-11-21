Тарханов оценил карьеру Дзагоева

«Жалко, что закончил в 33 года, сейчас футболисты и до 40 лет играют. Но Дзагоев не первый и не последний, кто заканчивает из за травм. Мне кажется, он реализовал себя, несмотря на травмы. Дзагоев здорово играл, на поле всегда был в хорошей форме. У него выдалась отличная карьера: с титулами в ЦСКА, в сборной выступал на чемпионатах мира и Европы», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».