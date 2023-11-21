Дзагоев рассказал, чем собирается заняться после завершения карьеры

«Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой, жизнь на этом не заканчивается. В ближайшее время узнаю всё о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно – буду активно работать в этом направлении. А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.